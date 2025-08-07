Raggisolaris, Andrea Costa e Virtus: che entusiasmo

  • 07 agosto 2025
Prima la Virtus Imola, poi i Raggisolaris Faenza e infine l’Andrea Costa. Ieri, in un’ideale staffetta perfettamente sincronizzata, ha preso il via la stagione di tre delle quattro romagnole iscritte alla B Nazionale. Domani toccherà all’OraSì Ravenna e, al netto dei test fisici scelti da giallorossi e biancorossi, da lunedì il quartetto romagnolo sarà tutto al lavoro. Anche perché si comincia presto con le partite vere, già domenica 21 settembre con la prima di campionato.

Virtus a tutta birra

Prima il dovere, poi il piacere. Con la birra offerta da Gianluigi Galetti a tutta la “famiglia” Virtus si è conclusa la prima giornata lavorativa dei gialloneri che da ieri hanno iniziato la preparazione al Ruggi. Tutti presenti ad eccezione di Kucan, che arriverà oggi in Italia e potrebbe sostenere il primo allenamento in giornata unendosi così ad un gruppo tutto nuovo che, a base di doppie sedute quotidiane che avranno sempre il Ruggi come “campo base”, si preparerà per un campionato che avrà la salvezza come obiettivo. Fra due settimane si comincerà poi a scoprire la Virtus anche in amichevole: il primo valzer sarà quello del 20 agosto al Ruggi quando alle 18:30 i gialloneri se la vedranno con Rimini.

Faenza, che entusiasmo

Il primo giorno è sempre uno dei più belli. Da lì in poi, si lavora per costruirne sempre di migliori. Il suono della campanella dei Raggisolaris è coinciso col primo allenamento sotto la guida del preparatore fisico Nicola Bosi, i discorsi di rito di dirigenza e capo allenatore, la consegna del materiale tecnico con griffe Macron ed i primi scatti fotografici per il gruppo al gran completo. I Raggisolaris alterneranno basket e lavoro atletico fino al 20 agosto, quando al Cattani ospiteranno l’OraSì Ravenna nella prima amichevole, di cui è stato reso noto l’orario (ore 18), delle otto previste prima del via del campionato. «Nelle prime due settimane – ha spiegato coach Pansa – lavoreremo per inserire contenuti tattici: non schemi, ma idee di come stare in campo. Le prime amichevoli serviranno per vedere a che punto siamo e capire su quali aspetti concentrarci. La preseason durerà un paio di mesi perché dobbiamo conoscerci bene, ma faremo di tutto per essere pronti il prima possibile».

Andrea Costa, Up Up

Si è ritrovata nel tardo pomeriggio di ieri l’Andrea Costa alla sede imolese dell’Up, sponsor principale del club biancorosso, fra i soci fondatori del Consorzio Andrea Costa e sempre più al “centro” della società imolese. Assenti giustificati il lituano Tautvydas Kupstas, atteso per mercoledì 13, e Davide Raucci che si unirà al gruppo il 17. Da oggi test atletici al Pala Marchetti agli ordini del nuovo preparatore Ivan Ivanov, domenica riposo e da lunedì tutti in palestra sempre a Castel Guelfo sotto la guida di Luca Dalmonte. Ieri sera lo staff tecnico biancorosso ha anche ufficializzato la presenza come aggregati dell’ex capitano Luca Fazzi, del prodotto del vivaio Fortitudo Lorenzo Bonfiglioli (20 anni e 185 cm), entrambi playmaker, e Kelly Ogbelfo (dal Torino di C). Faranno invece parte del gruppo per tutta la stagione gli esterni Nicolas Resta (2006) e Ascanio Pasini (2005), provenienti dal settore giovanile dell’International. Al raduno anche tanti tifosi, in attesa della campagna abbonamenti, al lancio a fine agosto. Intanto, entra nel Consorzio Andrea Costa anche la Pensi Srl di Castel Maggiore (azienda di tornitura).

