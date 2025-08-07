Raggisolaris, Andrea Costa e Virtus: che entusiasmo

Prima la Virtus Imola, poi i Raggisolaris Faenza e infine l’Andrea Costa. Ieri, in un’ideale staffetta perfettamente sincronizzata, ha preso il via la stagione di tre delle quattro romagnole iscritte alla B Nazionale. Domani toccherà all’OraSì Ravenna e, al netto dei test fisici scelti da giallorossi e biancorossi, da lunedì il quartetto romagnolo sarà tutto al lavoro. Anche perché si comincia presto con le partite vere, già domenica 21 settembre con la prima di campionato.

Virtus a tutta birra

Prima il dovere, poi il piacere. Con la birra offerta da Gianluigi Galetti a tutta la “famiglia” Virtus si è conclusa la prima giornata lavorativa dei gialloneri che da ieri hanno iniziato la preparazione al Ruggi. Tutti presenti ad eccezione di Kucan, che arriverà oggi in Italia e potrebbe sostenere il primo allenamento in giornata unendosi così ad un gruppo tutto nuovo che, a base di doppie sedute quotidiane che avranno sempre il Ruggi come “campo base”, si preparerà per un campionato che avrà la salvezza come obiettivo. Fra due settimane si comincerà poi a scoprire la Virtus anche in amichevole: il primo valzer sarà quello del 20 agosto al Ruggi quando alle 18:30 i gialloneri se la vedranno con Rimini.

Faenza, che entusiasmo

Il primo giorno è sempre uno dei più belli. Da lì in poi, si lavora per costruirne sempre di migliori. Il suono della campanella dei Raggisolaris è coinciso col primo allenamento sotto la guida del preparatore fisico Nicola Bosi, i discorsi di rito di dirigenza e capo allenatore, la consegna del materiale tecnico con griffe Macron ed i primi scatti fotografici per il gruppo al gran completo. I Raggisolaris alterneranno basket e lavoro atletico fino al 20 agosto, quando al Cattani ospiteranno l’OraSì Ravenna nella prima amichevole, di cui è stato reso noto l’orario (ore 18), delle otto previste prima del via del campionato. «Nelle prime due settimane – ha spiegato coach Pansa – lavoreremo per inserire contenuti tattici: non schemi, ma idee di come stare in campo. Le prime amichevoli serviranno per vedere a che punto siamo e capire su quali aspetti concentrarci. La preseason durerà un paio di mesi perché dobbiamo conoscerci bene, ma faremo di tutto per essere pronti il prima possibile».

Andrea Costa, Up Up