Raggisolaris, Andrea Costa e Virtus: che entusiasmo

Prima il dovere, poi il piacere. Con la birra offerta da Gianluigi Galetti a tutta la “famiglia” Virtus si è conclusa la prima giornata lavorativa dei gialloneri che da ieri hanno iniziato la preparazione al Ruggi. Tutti presenti ad eccezione di Kucan, che arriverà oggi in Italia e potrebbe sostenere il primo allenamento in giornata unendosi così ad un gruppo tutto nuovo che, a base di doppie sedute quotidiane che avranno sempre il Ruggi come “campo base”, si preparerà per un campionato che avrà la salvezza come obiettivo. Fra due settimane si comincerà poi a scoprire la Virtus anche in amichevole: il primo valzer sarà quello del 20 agosto al Ruggi quando alle 18:30 i gialloneri se la vedranno con Rimini.