Per la Tema Faenza un brutto stop a Chiusi (98-80)

Brutta caduta (99-80) per la Tema Sinergie, che vede le energie esaurirsi in fretta e si consegna armi e bagagli ad una Chiusi desiderosa di riscattare la debacle di Roseto. Troppo legata offensivamente alle trovate del duo Stankevicius-Bertetti, Faenza dura un quarto e mezzo, ergendosi 15-19 e poi resistendo fino al 35-31, poi pesano amnesie difensive e rotazioni lente. I toscani prendono il largo con ottime spaziature, finalizzando con le trovate del folletto Raffaelli e le stoccate di Querci (47-35), per poi finire il lavoro coi lunghi Zucca e Rasio in un secondo tempo senza troppa storia.