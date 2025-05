Le mosse dei Blacks: Garelli alla scrivania e Pansa in panchina

A due settimane dalla chiusura della loro stagione agonistica, i Blacks hanno iniziato a tratteggiare le basi di quella che verrà, sfruttando il vantaggio di potersi muovere in anticipo rispetto a chi è ancora impegnato sul parquet.

Dopo qualche giorno (e probabilmente notte) di febbrili valutazioni, Gigi Garelli pare aver maturato la decisione di compiere il grande passo che va dalla panchina alla scrivania. Al secondo anno del contratto triennale, che prevedeva due stagioni da allenatore e una da dirigente, di concerto con la società, avrebbe dunque scelto di anticipare la transizione e di occupare ruolo e mansioni che sono in via di miglior definizione, ma che saranno più a 360 gradi e riguarderanno, oltre all’area tecnica, anche lo staff di supporto, in un approccio più manageriale.

Passo conseguenziale per il sodalizio manfredo, è gioco forza quello di cercare il nuovo tecnico per la guida dei Blacks 2025-2026. Tentato un primo abboccamento con Andrea Gabrielli il quale ha guidato l’Orasì verso un insperato play-in, e che ha avuto offerte da Roseto (in caso mancasse di nuovo il salto in A2) e dal nuovo progetto Orzinuovi, che probabilmente abbraccerà, i Raggisolaris hanno virato più decisi su Lorenzo Pansa, appena congedatosi da Vigevano, dove ha mancato ai play-out la salvezza nel campionato di A2.

Tutto lascia presupporre che sarà lui il nuovo condottiero neroverde, con i Blacks che sembrano aver vinto la concorrenza di Fabriano che deteneva un pre-accordo per il ritorno nelle Marche del tecnico di Casale Monferrato.

Pansa è un profilo ideale per il progetto dei Raggisolaris, avendo lavorato nel settore giovanile della sua città natale, qualificandosi per sette finali nazionali Under, per poi raggiungere due volte i play-off di serie B a Borgosesia con squadre di età media molto bassa, venendo eletto miglior allenatore nel 2016 e guidare ancora un roster giovanissimo a Moncalieri (primo in regular season, semifinali play-off). Nel 2017 il balzo in A2 a Tortona, dove vince subito la Coppa Italia di categoria, quindi Fabriano (primo posto nel campionato fermato dal Covid poi promozione in A2), Treviglio e, appunto, Vigevano.

I Blacks lavorano parallelamente sul fronte giocatori: le priorità sono le conferme di Calbini (su cui c’è un’opzione per il 2026), Fragonara e Poggi, anche se su quest’ultimo c’è da contrastare l’offerta per il ritorno in maglia Assigeco Piacenza. Saranno vagliate, di concerto col nuovo allenatore, le posizioni di Vico, Poletti e Cavallero. Più difficili le conferme di Ammannato e Magagnoli.