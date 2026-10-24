La Tema vuole cancellare il passato e piazzare la doppietta esterna

Nubi di ieri, fantasmi di un passato recente: l’antidoto è la memoria, uno specchio in cui mirare i dettagli e non guardarsi con narcisismo. Sette mesi fa, la Tema Sinergie finì per schiantarsi rovinosamente a Pesaro contro l’avversaria odierna, adesso come allora incastrata nei bassifondi, firmando una delle esibizioni più opache dell’intera stagione. Presentarsi oggi sulla stessa spianata (ore 18, arbitri Marianetti, Valletta, Menicali), rigenerati dal blitz di Piombino e di fronte a una Loreto ancora a secco, è un’occasione per evitare trappoloni e garantirsi crescita emotiva e continuità di rendimento. È il secondo atto di emergenza del luogotenente Matteo Pio, prima del termine della squalifica di coach Pansa: dopo la prova di forza tattica e fisica esibita sul parquet della Solbat, a un tiro di schioppo da casa sua (Cecina), il primo assistente è chiamato a confermare la solidità di un gruppo che ha dimostrato di sapersi mettere a disposizione, non risentendo della particolarità in panchina.

I marchigiani approdano alla sfida con l’asfissia dello zero in classifica, ma con la corazza di chi ha già consapevolezza di poter ricucire strappi, come già accaduto nella scorsa stagione, quando la salvezza è arrivò dai play-out, dopo un avvio da 0-5. È il caso del coach riminese Ceccarelli e della guardia Tognacci, reduci di quell’impresa, punti fermi attorno ai quali è stata ricostruito il roster della Loreto, il cui nuovo leader è lo svedese Weibert, combo guard proveniente dal massimo campionato danese e che ha iniziato la stagione in Serie B a quota 12,7 punti medi.

«Attorno a lui – ricorda coach Pansa – ci sono altri atleti di talento che possono creare pericoli in attacco come Baldi e Cornis, ma in generale sono una squadra ben organizzata, hanno grande atletismo, mantengono un elevato ritmo di gioco e hanno lunghi bravi ad aprire il campo, rendendo difficile riempire l’area in difesa. Hanno dimostrato in questo avvio stagione di essere duri a morire, specie in casa, e nell’ultima giornata, con Montecatini, erano avanti di 13 punti a otto minuti dalla fine. Dovremo pertanto interpretare la partita nel modo migliore, per fornire linearità con le buone prestazioni precedenti».

Nel frattempo, i Raggisolaris hanno ricordato che la campagna abbonamenti per le partite casalinghe si chiuderà sabato prossimo, 31 ottobre, con acquisto possibile esclusivamente on line, sul circuito Liveticket.