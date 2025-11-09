La Tema si scioglie sul più bello e la volata fa rima con Quarrata

È meglio il diavolo che conosci, il detto che si conferma davanti all’inedita Quarrata, priva di Calabrese e De Gregori, ma elevata all’attico dalle traiettorie disegnate dal carneade Regoli. Eppure, l’aria ruffiana e leggera del sabato sera viene presto spazzata da un gioco da quattro di Santiangeli, poi un po’ la difesa neroverde svuota l’arsenale avversario, un po’ i tiratori toscani rilasciano preghiere sfiatate e Faenza fila spedita e lieta con due iniziative individuali di Fragonara a gridare tutto il suo entusiasmo iniziale: 4-15. Il time out di Tonfoni cestina il plot narrativo: la Dany mescola difese tattiche e ribalta il rapporto di forze sotto canestro e i neroverdi come canne al vento si spettinano, tra mani che si squadrano e difese fuori fuoco, in balia della baldanza dell’ex Tiberti. Dopo un 15-2 di break (19-17 al 9’) la Tema sembra inspiegabilmente contata in piedi e salvata dalla prima sirena, come un pugile dal gong. Le bussate però proseguono, sempre con Tiberti, capace di catturare quattro rimbalzi offensivi consecutivi su suoi errori, prima di mandare alle stampe il massimo vantaggio interno del primo tempo: 29-23. Tanti colpi fanno barcollare ma alla fine destano l’orgoglio, e con l’energia di Fumagalli e le ruvidezze di Stefanini Faenza spezza le catene e si riallinea.

Alla ripresa le duellanti si scambiano gelati al veleno poi il talento di Fragonara e Vettori agglomera peso maggiore delle picconate sotto i ferri di Regoli e l’ago della bilancia torna a virare verso la Romagna (48-53).