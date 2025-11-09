La Tema si scioglie sul più bello e la volata fa rima con Quarrata

DANY quarrata 79
tema sinergie 71
DANY QUARRATA: Molteni 11 (5/10, 0/1), Novori 13 (5/10, 1/1), Lytvyn ne, Scandiuzzi 4 (2/5), Angelucci 10 (2/9, 2/5), Calabrese ne, Coltro 7 (2/3, 0/1), Tiberti 15 (5/9, 1/4), Prenga 4 (2/5), Mongelli (0/1), Regoli 15 (6/10, 1/2), De Gregori ne. All. Tonfoni.
TEMA SINERGIE: Bianchi ne, Rinaldin, Stefanini 2 (1/4, 0/1), Mbacke 8 (4/10), Vettori 15 (3/6, 1/5), Van Ounsem 9 (3/9, 0/1), Longo 2, Fragonara 17 (5/9, 2/3), Santiangeli 11 (1/4, 2/4), Fumagalli 7 (2/5, 1/3). All. Pansa.
ARBITRI: Almerigogna, Corrias e Cotugno.
PARZIALI: 19-18; 37-36; 54-57
TIRI LIBERI: Dany 6/7; Tema 15/17
TIRI DA TRE: Dany 5/14; Tema 6/17.
La vince non chi comincia, ma quel che persevera. La Tema Sinergie schiatta, dopo un ottimo abbrivio, nel rettilineo finale di una corsa nel limo, non bella e nemmeno fortunata.