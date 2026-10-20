La Tema Faenza ha cambiato passo dopo il ko nel derby

Raggisolaris Faenza Basket
L’ala Raffaele Romano (foto mmph)
L’ala Raffaele Romano (foto mmph)

La catarsi oltre il crinale. Una decompressione emotiva necessaria, per ascoltare il respiro di un’altra sponda, svuotare la testa e riempire il tabellino. Riparte da Piombino il cammino della Tema Sinergie, al comando di una partita dapprima in modo accennato, poi in progressione sempre più nitidamente, fino a trasformarla in un “no contest”, defluendo in un quarto periodo da passerella.

Vige la dittatura neroverde del ferro, in riva al Tirreno, il peso del metallo sotto canestro e la sproporzione fisica usata come grimaldello per disossare la resistenza di Piombino. Prosciugata la vena balistica toscana, la differenza di tonnellaggio è emersa come legge marziale completata dall’arroganza atletica dei piccoli, logorando e depauperando le riserve della Solbat. Un’opera di demolizione metodica favorita dalla versione sartoriale di Bertetti, dalla sostanza di Stankevicius, dall’acutezza di Campori nel disinnescare la stella Raivio e dall’impatto di una panchina che ha trovato fiammate con Riva e Romano. Quest’ultimo, dopo le prime presenze meno convincenti in uscita dall’infortunio estivo, si è sciolto con l’inclinarsi del match verso il declivio favorevole, finendo per la prima volta in stagione in doppia cifra realizzativa.

«Sono contento - racconta l’ala - perché in pratica sto facendo la preparazione sul campo, cercando di entrare nella nuova meccanica del team rendendomi utile. Il divario iniziale col resto del gruppo sta sfumando. E sono soddisfatto per il risultato di squadra, avevamo tante motivazioni extra, abbiamo giocato una gara solida, con una difesa compatta, di grande comunicazione. E non ci siamo sfaldati quando loro sono tornati a -6, lì bastava poco per dover rifare tutto da capo, invece siamo rimasti uniti».

Il prossimo impegno è apparecchiato per un replay: altra trasferta, rivale abbordabile (Pesaro ancora al palo), con coach Pio a fare ancora le veci dello squalificato Pansa. Cambierà solo il mare, riaffacciandosi sull’Adriatico. Una sorta di riavvicinamento graduale a casa: potrebbe diventare tale anche in termini di vertice di classifica. «Bisognerà tenere alta la concentrazione e restare in controllo, trattando l’ultima in classifica come fosse una big, perché conosciamo le insidie del prendere sottogamba chi si presume abbordabile».

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