La Tema Faenza completa il reparto lunghi con Alessandro Riva

Una torre di oltre due metri con movimenti rapidi e un buon tiro da fuori, completa il reparto lunghi della Tema Sinergie Faenza. Alessandro Riva ha sposato il progetto dei Raggisolaris e sarà una pedina molto preziosa sotto i tabelloni, portando la sua lunga esperienza maturata in oltre dieci anni di serie B, dove milita dal 2014.

Alessandro Riva è nato a Lecco il 12 novembre 1998 ed è cresciuto nel settore giovanile della sua città, militando anche nell’Under 20 (ai tempi DNG) della Pallacanestro Cantù. Con la maglia di Lecco debutta in serie B poi si trasferisce a Piombino dove gioca dal 2018 al 2020, iniziando a vestire la canotta numero 2, che avrà anche a Faenza. Nel 2020/21 passa alla Sutor Montegranaro poi all’Oleggio Magic Basket, allo Junior Casale Monferrato, alla Pallacanestro Vicenza e alla Virtus Cassino, facendo un vero e proprio giro d’Italia. Nella scorsa stagione era ai Legnano Knights con cui ha disputato i play off.

“Non mi aspettavo la chiamata di Faenza, ma appena l’ho ricevuta ho impiegato poco tempo per firmare il contratto – spiega Riva -. Il progetto che mi ha proposto la dirigenza è molto stimolante e da Oboe e da Fumagalli ho avuto la conferma che la società è ottima e che a Faenza si sta molto bene. Il mio obiettivo è dare il massimo per arrivare il più lontano possibile mettendo al servizio della squadra l’esperienza maturata in un campionato molto difficile come la B Nazionale, diventata ancora più competitiva da quando c’è stata la riforma qualche anno fa. Mi ritengo un lungo che può giocare in area, ma che è anche atletico e che ha buone mani, potendo segnare dalla media e da tre punti”.