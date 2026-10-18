L’impeto di Faenza si impone a Piombino per 66-88

La Tema Sinergie Faenza riaccende i motori al Palatenda di Piombino (66-88). Vittoria d’imperio per i nerooverdi guidati da Matteo Pio, per la squalifica di coach Pansa. Superiori a rimbalzo, con un gioco più fluido i faentini hanno faticato a staccarsi fino a quando alla Solbat Golfo Piombino ha retto il tiro dall’arco (21-17), ma con Raivio ben tenuto da Campori, le sviolinate di Bertetti e le stoccate di Stankevicius hanno fatto la differenza già nel secondo quarto, per poi produrre il break letale di 0-12 dal 50-56 al 50-68 nel finale di terzo periodo

Tabellino

Solbat Golfo Piombino - Tema Sinergie Faenza 66-88 (26-26, 14-24, 12-20, 14-18)

Solbat Golfo Piombino: Nik Raivio 12 (5/9, 0/3), Marco Menconi 12 (2/4, 2/4), Davide Meluzzi 11 (2/5, 2/9), NiccolÒ Moffa 9 (3/5, 1/3), Fatih Mehmedoviq 8 (1/2, 1/3), NiccolÒ Pistolesi 6 (0/1, 2/5), Tommaso Gatto 5 (1/3, 1/3), Gabriele Ferraresi 3 (0/1, 1/3), Adamu adam Abba 0 (0/1, 0/0), Luka Virant 0 (0/0, 0/0), Edoardo Pedroni 0 (0/0, 0/0), Gianvito Pipitone 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 8 / 10 - Rimbalzi: 26 6 + 20 (Nik Raivio 10) - Assist: 11 (Nik Raivio, Marco Menconi 3)

Tema Sinergie Faenza: Eimantas Stankevicius 18 (4/10, 1/2), Gianmarco Bertetti 18 (3/6, 2/4), Luca Campori 11 (2/3, 1/5), Francesco Marcucci 10 (4/7, 0/3), Raffaele Romano 10 (1/2, 2/4), Alessandro Riva 8 (3/4, 0/1), Marco Di pizzo 6 (2/3, 0/0), Marco Susanni 5 (0/0, 1/1), Filippo Rossi 2 (0/1, 0/0), Cheikh mouhamadou Sy 0 (0/0, 0/0), David Gaina catana 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 29 / 34 - Rimbalzi: 37 9 + 28 (Francesco Marcucci 8) - Assist: 14 (Eimantas Stankevicius 4)