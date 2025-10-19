In Toscana a Faenza non bastano i canestri di Vettori: Pielle Livorno vince 87-75

Trasferta indigesta per Faenza. Nel match esterno contro la Veredol Cbd Pielle Livorno, la Tema Sinergie Faenza di coach Lorenzo Pansa viene sconfitta 87-75.
Risultato amaro alla fine dei quattro parziali, ma ennesima prova di alto livello della giovane ala Enrico Vettori che, nonostante le difficoltà incontrate dalla squadra, rientra in Romagna con il titolo di miglio realizzatore della gara: 21 punti per lui.
Verodol CBD Pielle Livorno - Tema Sinergie Faenza 87-75 (12-18, 28-16, 24-21, 23-20)
Verodol CBD Pielle Livorno: David Gabrovsek 18 (6/8, 2/6), Jacopo Lucarelli 15 (3/3, 3/4), Denis Alibegovic 13 (3/7, 2/4), Davide Bonacini 10 (4/7, 0/1), Mattia Venucci 9 (1/2, 0/3), Ennio Leonzio 8 (1/2, 2/6), Michele Ebeling 6 (3/6, 0/3), Dmytro Klyuchnyk 6 (2/3, 0/1), Marco Mennella 2 (0/1, 0/2), Christian luigi Kouassi 0 (0/0, 0/0), Luka Virant 0 (0/0, 0/0)
Tiri liberi: 14 / 20 - Rimbalzi: 40 12 + 28 (David Gabrovsek, Dmytro Klyuchnyk 7) - Assist: 14 (Ennio Leonzio 4)
Tema Sinergie Faenza: Enrico Vettori 21 (1/7, 6/8), Thomas Van ounsem 20 (6/10, 1/3), Marco Santiangeli 13 (3/7, 2/8), Mouhammed falilou Mbacke 7 (2/5, 1/2), Alberto Fragonara 7 (1/8, 1/7), Carlo Fumagalli 7 (3/3, 0/1), Fabio Stefanini 0 (0/1, 0/0), Valerio Longo 0 (0/0, 0/0), Matteo Rinaldin 0 (0/1, 0/1), Luca Bianchi 0 (0/0, 0/0)
Tiri liberi: 10 / 14 - Rimbalzi: 36 10 + 26 (Mouhammed falilou Mbacke 13) - Assist: 15 (Alberto Fragonara 7)