Il primo Tema della stagione è il fattore campo saltato

Ricominciamo proprio dall’Andrea Costa e, chiaramente, da Georges Tamani. Il lungo ex Cento (e pure ex Tigers) a Jesi proprio non si è visto, il che preoccupa, specie tenendo conto dell’urgenza di “tenersi” il posto dalla concorrenza di Filippini, Raucci, Gatto e anche dell’ultimo arrivato Thioune. Passi per le difficoltà offensive, ma la fragilità al momento è evidente in entrambe le metà campo (-12 di plus-minus in 10’) e l’alibi della stagione quasi da spettatore alla Benedetto non terrà ancora a lungo. Nell’OraSì scende Francesco Paolin, troppo “falloso” a Casoria sia per le penalità personali (5) che per il 2/10 dal campo. Vero, sacrificandosi da play permette a Dron di fare la guardia (e pure canestro), ma l’ex Omegna ha mano e mestiere per portare alla causa un contributo a tutto tondo. Infine scende nella Tema Faenza il bomber Marco Santiangeli perché, a fronte di un’ottima partenza, il calo poi è troppo evidente, sia davanti che dietro. Per lui un pesante -6 di plus-minus in 28’, poi i rimbalzi (8) e gli assist (4) compensano alcune mancanze, ma Faenza ha bisogno dei suoi canestri. Punto e basta.