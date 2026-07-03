I Raggisolaris si rinforzano con Stankevicius

Punti, assist, rimbalzi, leadership e canestri decisivi. Questa è in sintesi la descrizione di Eimantas Stankevicius, guardia lituana già pronta a far scaldare i tifosi della Tema Sinergie con le sue prodezze. Nella scorsa stagione è stato uno dei migliori stranieri della B Nazionale con la maglia della Virtus Imola, chiudendo la regular season con 19.7 punti, 8.1 rimbalzi e 3.8 assist di media in 20 gare (più di lui ha segnato soltanto Alberto Conti di Agrigento) ed è arrivato secondo nella classifica della valutazione individuale. Anche in Italia ha dunque mostrato tutte le sue grandi qualità che lo hanno fatto brillare in importanti campionati europei. Una delle sue caratteristiche è che oltre ad essere un cecchino gioca anche per la squadra e non si risparmia mai.

Nato a Kaunas l’1 aprile 1998, Stankevicius cresce nel settore giovanile dello Zalgiris Kaunas, militando nelle nazionali giovanili dall’Under 16 all’Under 20. Dopo essersi formato nello Zalgiris Sabonio Kaunas nella terza serie lituana, si trasferisce in Germania dove dal 2016 al 2019 milita nel Mitteldeutscher Basketball Club, formazione del massimo campionato tedesco.

Nel 2019/20 ritorna in patria al Delikatesas Joniskis debuttando nel massimo campionato lituano, poi si trasferisce al BC Siauliai Basket, dove resta cinque stagioni giocando anche la Champions League. Nella stagione 2025/26 passa al BC Jonava (prima divisione lituana) viaggiando costantemente in doppia cifra poi a metà dicembre si trasferisce alla Virtus Imola.