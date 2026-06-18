I Raggisolaris in pole position per Stankevicius

Tra budget in via definizione, scouting spinto su un numero massivo di giovani talenti, e lavoro a 360 gradi su struttura societaria e novità del piano business in occasione del ventennale del sodalizio, il mercato della Tema Sinergie, ad un mese dalla conclusione della stagione, non ha ancora preso ufficialmente il via. Le questioni principali sul tavolo sono quelle della ricerca del dirigente che prenderà il posto di Gigi Garelli e dei rinnovi di alcuni atleti già in neroverde la scorsa stagione. Dando per scontate le conferme di coach Pansa e del vice Pio, a cui sarà affiancato un nuovo secondo assistente, ruolo per il quale si era vociferato l’ingaggio dell’ex fortitudino Alessandro Piazza, il primo dei giocatori per il quale potrebbe arrivare l’annuncio è quello di Raffaele Romano, ala reduce da una stagione da 9 punti medi, tirando col 38% dall’arco, con un finale in crescendo dopo i problemi fisici di inizio campionato. Opzione per un secondo giro ce l’ha anche Matteo Rinaldin, che a 20 anni potrebbe sfruttare l’occasione per ampliare il bagaglio dei trucchi guadagnandosi maggior spazio. Tra i free agent ogni sforzo verrà fatto per prolungare gli accordi con Vettori e Di Pizzo. È sul fronte entrate che arriva però la notizia più calda: Faenza sarebbe entrata pesantemente nella corsa, fino ad arrivare in pole position, per aggiudicarsi Eimantas Stankevicius, play-guardia lituano classe 1998, già nazionale giovanile e titolare in massima categoria nella sua Patria, che fu ingaggiato a dicembre scorso dalla Virtus Imola. Non riuscì nell’impresa di salvare i gialloneri, ma si mise in luce come uno delle guardie più produttive del campionato, di cui fu top scorer a quota 19,7, miglior rimbalzista difensivo e secondo per valutazione. Meno quotate le voci relative a registi che coach Pansa ha avuto già alle sue dipendenze a Vigevano, come Gianmarco Bertetti, reduce da una buona stagione a Capo d’Orlando (14 punti e 4 assist medi), o Filippo Rossi, in uscita dal contratto con la Fabo Herons Montecatini. Tra gli uomini con la valigia in mano invece, oltre ai deludenti Santiangeli e Van Ounsem, viene dato per certo l’approdo di Fragonara all’Assigeco Piacenza, dove andrà a sostituire l’altro ex manfredo Calbini, il quale approderà in A2 a Mestre. Da dove, per completare il novero degli ex, Simone Aromando ha già spiccato il volo dapprima per giocare i play-off con Pesaro ed ha ora firmato per Sassari.