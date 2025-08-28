I Raggisolaris e l’Andrea Costa fanno sul serio

La pausa lunga raffredda l’Andrea Costa, che per 4’ attacca a rovescio e presta il fianco all’arrembaggio manfredo, complice pure le eccessive timidezze di Kupstas. Fragonara (7 punti nel quarto) infila a ripetizione Sanguinetti (11-1), il primo gol biancorosso su azione arriva dopo quasi 6’ e sotto svetta per incisività e solidità il belga Van Ounsem, così la terza frazione è nettamente ad appannaggio dei Raggi. Quando Kupstas, finalmente, prova ad attaccare il ferro ne mette due, ma le difficoltà offensive degli ospiti restano, anche perché Faenza sembra avere più benzina nel serbatoio. L’ultimo quarto resta discretamente intenso e vivo (8-7 al 4’) e comincia a sentirsi odore di arrivo in volata, nonostante lo stillicidio imolese in lunetta (20/31) e qualche palla persa di troppo dei Raggi (11-11 al 7’). Gatto (funziona la coppia-esperimento con Raucci) firma il mini-allungo imolese (+4) e per poco l’Andrea Costa non supera addirittura Faenza nel punteggio globale, facendosi sfuggire il rimbalzo difensivo per il potenziale scrimmage-point.