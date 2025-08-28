I Raggisolaris e l’Andrea Costa fanno sul serio

RAGGISOLARIS 73 ANDREA COSTA 72 RAGGISOLARIS: Camparevic, Bianchi, Rinaldin 3, Mbacke 6, Vettori 15, Van Ounsem 8, Romano 5, Longo 2, Fragonara 13, Santiangeli 13, Fumagalli 8, Gorgati ne. All.: Pansa. ANDREA COSTA: Kupstas 11, Chessari, Tamani 4, Moffa 9, Filippini 6, Gozo, Raucci 6, Sanguinetti 12, Gatto 13, Zedda 11. All.: Dalmonte. ARBITRI: Forni, Bettini e Cieri PARZIALI: 26-22, 14-18, 21-13, 12-19. Davanti a quasi 150 innamorati della pallacanestro, Raggisolaris e Up danno vita a quasi due ore di confronto intenso e molto utile (per gli allenatori), con Fragonara e Van Ounsem a rassicurare Pansa (ottimo asse play-pivot) e Dalmonte a tenersi stretti i quattro uomini in doppia cifra. La spuntano, per la cronaca, i Raggi di un punto, con un perfetto 2-2 nel bilancio dei quarti.

Faenza e Up fanno sul serio

Amichevole, scrimmage o test estivo che sia, Raggisolaris e Andrea Costa prendono la roba estremamente sul serio, con i teorici quintetti in base subito dentro e le squadre a non lesinare le maniere forti dietro. La terna (novità dell’anno in B) fischia come una vaporiera, Kupstas (efficace davanti, due triple) si perde troppo spesso Vettori (8 punti in 5’) e i viaggi in lunetta spingono i Raggi sul 17-11, quando un Dalmonte poco soddisfatto della propria difesa ferma tutto per parlarci sopra. Sanguinetti dall’arco tampona il parziale faentino di 11-0, mentre le rotazioni diventano giustamente frenetiche e la freschezza di Zedda porta 8 punti filati alla causa biancorossa (24-22 al 9’): il primo quarto va ai Raggi, dei quali piace parecchio la circolazione offensiva di palla, tratto distintivo del basket di Pansa che poi si affida sotto alla coppia Longo-Romano. I ritmi e le percentuali (2-3 al 3’) calano su entrambi i fronti, però l’Andrea Costa ha le idee più chiare e vola sul 2-10, sfruttando la regia illuminata di Sanguinetti. Dalmonte sfodera almeno due-tre difese miste differenti e Faenza fatica nelle letture, almeno fino a quando non ci si mette il talento di Fragonara (due bombe pazzesche) ad avvicinare i padroni di casa.

“Frago”-Van Ounsem, che asse