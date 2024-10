I Blacks sono decisi a non fare sconti

Smaltita l’ansia del debutto con un successo esterno non scontato, i Blacks riaprono le porte del Pala Cattani ed inaugurano la lunga serie di infrasettimanali, passando da una neopromossa ad un’altra. Tenuto impietosamente a battesimo lo storico debutto in B del Saronno, i neroverdi provano oggi a riservare identico trattamento alla Virtus Kleb Ragusa (ore 20,30, arbitri Di Salvo di Pisa e Montano di Siena), che all’esordio ha ceduto in casa al Treviglio, prossima ospite di Faenza, già questa domenica.

I siciliani hanno conquistato il pass per il terzo campionato nazionale, lo scorso giugno, agli spareggi nazionali, dopo una drammatica “bella” in cui hanno piegato al fotofinish la Loreto Pesaro. La società è erede di quella che arrivò a disputare sei campionati di A2, tra il 1998 ed il 2004, prima delle classiche chiusure di attività, rifondazioni ed acquisizione di titoli così comuni nello sport di questi tempi. Lo staff dirigenziale si è rafforzato in estate con l’arrivo del manager pesarese Franco Del Moro, ex presidente della Victoria Libertas, mentre il mercato è stato imperniato sulla riconferma del nucleo che ha portato alla promozione, nonostante si sia accarezzata a lungo la chance di ingaggiare La’Marshall Corbett, guardia Usa a lungo tra i bomber della A2. Al suo posto è arrivato Bertocco, scorer proveniente da Piacenza, unico del roster ragusano ad aver militato in B nella passata stagione, mentre la rosa è stata completata col play estone Erkmaa ed il centro Gloria, ma domenica scorsa il migliore tra i biancazzurri è stato capitan Gaetano (26 punti, 32 di valutazione).

«Hanno una buona batteria di lunghi - afferma il tecnico Garelli - che dovremo cercare di limitare, tenendo alta l’intensità, perché i loro giochi sono finalizzati a coinvolgerli. Possono schierare diverse tipologie di quintetto, con diversi giovani di valore, e sono una squadra di carattere, con un organico ben rodato. Noi dovremo essere più precisi in attacco: a Saronno abbiamo sbagliato troppo, pur creando buone soluzioni o procurandoci tiri liberi e non possiamo permetterci percentuali così scadenti dall’arco o dalla lunetta in un girone così duro».

Nell’intervallo del match odierno sfileranno i ragazzi dell’Under 19 Eccellenza della Academy, campioni regionali della categoria Gold e secondi alle finali nazionali, e Carlotta Ragazzini, bronzo alle recenti Paralimpiadi di Parigi nel tennistavolo.