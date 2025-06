I Blacks si rinforzano sotto canestro con Falilou Mbacke

Falilou Mbacke, ala italo\senegalese classe 2004, è un nuovo giocatore dei Raggisolaris, pronto a mostrare anche in Romagna le sue qualità che hanno spinto la Scaligera Verona, club di serie A2, a puntare su di lui. Il giocatore è infatti di proprietà del club veneto che lo ha nel proprio settore giovanile dal 2020 e lo ha mandato in prestito ai Raggisolaris. Ala di grande atletismo grazie ai suoi 204 cm, Mbacke si è messo in mostra in tutte le formazioni giovanili ed è sempre stato inserito nella prima squadra che ha giocato in A1 e A2. Nell’ultima stagione si è diviso tra Verona (serie A2) e Virtus Lumezzane (B Nazionale) dove si è trasferito a dicembre.