I Blacks piegano l’Andrea Costa alla distanza nel derby (82-65)

Blacks Faenza 82

Up Imola 65

BLACKS FAENZA: Ndiaye, Poletti 17, Calbini 16, Vico 10, Naccari, Zangheri, Poggi 8, Dincic 2, Bendandi, Sirri, Cavallero 19, Fragonara 10. All.: Garelli

UP IMOLA: Fazzi, Pavani 2, Restelli 10, Benintendi ne, Toniato 4, Filippini 4, Klanjscek 15, Chiappelli 9, Martini 12, Fea 5, Sanguinetti 4. All.: Angori

Arbitri: Roberti - Manco

Parziali: 17-11; 35-31; 57-52.

Tiri da 2: Faenza: 17/43, Imola: 13/36

Tiri da 3: Faenza: 10/26, Imola: 7/26

Tiri liberi: 18/26; Faenza: 18/26, Imola: 18/22.

Note: Rimbalzi totali: Faenza: 45, Imola: 44. Al 37’ espulso Angori per proteste

Una partita di grande carattere regala ai Blacks il derby con Andrea Costa. Faenza inanella la nona perla stagionale, mostrando grande energia mentale, con cui sopperisce alla fatica dovuta alle tante partite giocate in sole due settimane. C’è equilibrio per tre quarti poi nell’ultimo parziale Calbini e Cavallero ispirano il break che chiude definitivamente il derby.