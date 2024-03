I Blacks Faenza ripartono da uno Jesi lanciatissimo

Un respiro a pieni polmoni, poi un tuffo a capofitto nel finale di stagione. I Blacks hanno accolto la pausa per “staccare” mentalmente dal tourbillon di emozioni di una stagione altalenante, e per preparare le ultime sei partite di regular season, le prime tre nel giro di una settimana. Il gran ballo riparte stasera dal Pala Cattani (ore 20,30, arbitri De Rico e Correale di Venezia), per affrontare la General Contractor Jesi, la squadra più in forma del girone, mercoledì ci sarà poi la visita alla capolista Ruvo, ed il trittico sarà completato dall’impegno interno con Bisceglie tra sette giorni. E chissà che questa discontinuità col momento agonistico, dovuto allo stop per le finali di Coppa Italia, non sia utile per raggiungere il sospirato tris di vittorie consecutive, mancato in altre cinque occasioni finora. Anche se davanti si staglia l’inquietante figura di Jesi, un treno in corsa che non conosce soste da otto giornate, e che delle ultime tredici ne ha persa solo una (a Mestre, di misura dopo aver condotto per tre quarti di gara). Tredici sono anche, guarda caso, le partite disputate in maglia General Contractor dal lungo Amedeo Tiberti, prelevato da Chieti proprio alla vigilia del cambio di passo, ed uno dei due ex di turno (l’altro è l’ala Casagrande), così come tredici sono i suoi punti medi con la maglia dei marchigiani, che lo elevano a top scorer a pari merito con Rossi, tiratore da oltre sei tentativi dall’ arco per gara e il 38% di realizzazione. L’esperienza dei play Marulli e Merletto e della guardia Bruno, e la freschezza atletica dell’ esterno Valentini e del centro Varaschin sono gli altri elementi che completano il mix della squadra di coach Ghizzinardi che, risalita dal settimo al terzo posto in tre mesi, può cercare ora di spodestare Ruvo e Roseto dalla vetta. «Devono essere considerati a tutti gli effetti una big – spiega coach Lotesoriere – e non più una sorpresa. In attacco sono una squadra di sistema, dove tutti possono colpire nei diversi momenti del match, ma il loro punto di forza è la solidità difensiva. Sarà un bel banco di prova per dar seguito al nostro percorso di crescita offensiva, ma vogliamo anche mostrare quella continuità in difesa che ci è mancata talvolta nelle ultime partite. Abbiamo lavorato per non far calare l’intensità della retroguardia in questi giorni: spero sia una chiave del match, assieme alla carica che ci daranno i nostri tifosi».

Gli abbonati alla E-Work di A1 femminile possono entrare gratis al match dei “Raggi”, così come quelli dei Blacks a E-Work–Campobasso (domani, ore 18, Pala Bubani).