Faenza in festa: il derby contro Imola è della Tema 83-78

Il derby romagnolo che ha animato l’ultima giornata del campionato di Serie B Nazionale di pallacanestro se lo è aggiudicato Faenza, che ha avuto la meglio, in casa, contro Imola 83-78.

La Tema Sinergie Faenza ha messo la firma sulla vittoria contro la Virtus Imola con una prestazione macchiata solo nel terzo parziale, dove gli imolesi hanno staccato di ben 14 punti. Spinti anche da un ottimo Gloris Tambwe che, autore di 23 punti per la Virtus, si porta a casa il testimone di best scorer della partita.