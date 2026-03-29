Faenza in festa: il derby contro Imola è della Tema 83-78

Raggisolaris Faenza Basket
  • 29 marzo 2026
Raffaele Romano e Marco Santiangeli, Tema Sinergie Faenza (foto Mmph)
Raffaele Romano e Marco Santiangeli, Tema Sinergie Faenza (foto Mmph)

Il derby romagnolo che ha animato l’ultima giornata del campionato di Serie B Nazionale di pallacanestro se lo è aggiudicato Faenza, che ha avuto la meglio, in casa, contro Imola 83-78.

La Tema Sinergie Faenza ha messo la firma sulla vittoria contro la Virtus Imola con una prestazione macchiata solo nel terzo parziale, dove gli imolesi hanno staccato di ben 14 punti. Spinti anche da un ottimo Gloris Tambwe che, autore di 23 punti per la Virtus, si porta a casa il testimone di best scorer della partita.

Tabellino

Tema Sinergie Faenza - Virtus Imola 83-78 (28-16, 23-22, 7-21, 25-19)

Tema Sinergie Faenza: Thomas Van ounsem 19 (8/10, 1/2), Raffaele Romano 18 (3/4, 4/5), Marco Santiangeli 16 (2/3, 4/10), Alberto Fragonara 14 (2/8, 2/5), Enrico Vettori 8 (2/5, 1/3), Marco Di pizzo 3 (1/4, 0/0), Matteo Rinaldin 3 (0/0, 1/4), Carlo Fumagalli 2 (1/3, 0/3), Valerio Longo 0 (0/1, 0/0), Omar Al alosy 0 (0/0, 0/0), Petar Camparevic 0 (0/0, 0/0), Luca Bianchi 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 6 / 13 - Rimbalzi: 38 7 + 31 (Marco Di pizzo 10) - Assist: 22 (Alberto Fragonara 10)

Virtus Imola: Gloris Tambwe 23 (11/15, 0/0), Eimantas Stankevicius 17 (2/11, 3/8), Lorenzo Baldi 11 (3/5, 1/3), Antonello Ricci 7 (2/4, 1/3), Mattia Melchiorri 6 (2/4, 0/2), Lorenzo Pollini 6 (2/9, 0/3), Gianluca Giorgi 3 (0/0, 1/3), Simone Errede 3 (0/0, 1/1), Marco Mazzoni 2 (1/1, 0/1), Alessio Sanviti 0 (0/0, 0/0), Tormi joonatan Metsla 0 (0/0, 0/0), Alex Cosma 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 11 / 16 - Rimbalzi: 41 13 + 28 (Gloris Tambwe 16) - Assist: 14 (Eimantas Stankevicius 5)

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