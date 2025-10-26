Faenza ci prova fino alla fine, ma in Campania vince Casoria 78 a 70

Una gara tirata fino all’ultimo quella disputata al Pala Casoria che ha visto sfidarsi i padroni di casa della Malvin Psa Basket Casoria e i romagnoli della Tema Sinergie Faenza.
Con i primi tre parziali giocati all’insegna di un costante inseguimento l’uno dell’altra e un quarto chiuso in perfetta parità (16 punti a testa), ad avere la meglio è stata la squadra di casa. Con un punteggio finale di 78-70.
Doppia soddisfazione per la squadra campana che chiude la giornata di campionato di Serie B Nazionale aggiudicandosi anche il best scorer della partita: Gabriele Berra che mette a segno 21 punti.
Malvin PSA Basket Casoria - Tema Sinergie Faenza 78-70 (20-16, 16-17, 26-21, 16-16)
Malvin PSA Basket Casoria: Gabriele Berra 21 (4/6, 3/4), Vincenzo Taddeo 15 (2/3, 2/3), Magaye Seck 11 (4/5, 0/0), Riccardo Rota 10 (0/1, 3/4), Pio Ruggiero 8 (2/5, 1/4), Andrea Petracca 6 (1/1, 1/8), Lukas Hahn 4 (1/3, 0/5), Fatih Mehmedoviq 3 (1/1, 0/0), Gabriele Spizzichini 0 (0/0, 0/0), Gianluca Giorgi 0 (0/0, 0/0)
Tiri liberi: 18 / 25 - Rimbalzi: 33 8 + 25 (Magaye Seck 13) - Assist: 16 (Lukas Hahn 9)
Tema Sinergie Faenza: Thomas Van ounsem 14 (5/9, 1/2), Enrico Vettori 13 (4/5, 0/3), Mouhammed falilou Mbacke 12 (2/5, 2/3), Alberto Fragonara 12 (3/4, 1/6), Marco Santiangeli 7 (1/3, 1/4), Carlo Fumagalli 6 (0/2, 2/5), Fabio Stefanini 6 (1/1, 1/1), Valerio Longo 0 (0/1, 0/0), Matteo Rinaldin 0 (0/0, 0/2), Luca Bianchi 0 (0/0, 0/0)
Tiri liberi: 14 / 20 - Rimbalzi: 31 8 + 23 (Thomas Van ounsem 10) - Assist: 4 (Alberto Fragonara 2)