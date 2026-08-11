E’ ufficiale: la Raggisolaris femminile giocherà in Serie B

La Raggisolaris giocherà in serie B femminile nella stagione 2026/27. L’ufficialità è arrivata dal Comitato Regionale dell’Emilia Romagna che ha assegnato alla società la wild card richiesta dalla dirigenza. La prima squadra della Raggisolaris femminile sarà allenata da Giovanni Sferruzza con Cristina Bassi come vice e giocherà le partite casalinghe la domenica alle 18 al PalaBubani. Questo il girone della prossima B femminile emiliano romagnola: Raggisolaris, Valtarese. Basket Cavezzo, Peperoncino Libertas Castello d’Argile, Happy Basket Rimini, Puianello Basket, BSL San Lazzaro, Pallacanestro Scandiano, Magik Rosa Parma, Capra Team Ravenna, Basket Village Granarolo, Nuova Virtus Cesena, Parma Basket Project, Fiore Basket Valdarda e Basketballs Sisters Piumazzo.