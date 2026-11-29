Dopo un match estenuante che ha richiesto, persino, un extratime, a spuntarla sono stati gli ospiti della Basketball Club Lucca.

Al pala Cattani, la Tema Sinergie Faenza ha resistito fino all’ultimo chiudendo i quattro quarti regolamentari sul punteggio di parità di 93-93. Nel tempo supplementare, un canestro ha fatto la differenza e Lucca ha chiuso il match sul punteggio definitivo di 100-102.

Strepitosa prestazione del lituano Stankevicius che ha portato a Faenza la bellezza di 30 punti, aggiudicandosi il titolo di miglior realizzatore della gara.