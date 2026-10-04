Contro San Severo non c’è storia, larga vittoria per la Tema (90-76)

Ottima prova della Tema Sinergie Faenza che in casa ha avuto la meglio con netto distacco sull’Allianz Pazienza Cestistica San Severo: 90-76 il punteggio finale.
Degna di nota la prestazione offerta dalla guardia dei romagnoli Stankevicius che si aggiudica il titolo di best scorer di serata con 20 punti personali.
Tabellino
Tema Sinergie Faenza - Allianz Pazienza Cestistica San Severo 90-76 (32-22, 20-20, 17-21, 21-13)
Tema Sinergie Faenza: Eimantas Stankevicius 20 (4/6, 2/5), Marco Di pizzo 18 (8/9, 0/1), Gianmarco Bertetti 14 (3/3, 2/6), Francesco Marcucci 8 (3/4, 0/2), Filippo Rossi 8 (1/1, 2/3), Raffaele Romano 8 (1/4, 2/3), Luca Campori 7 (0/2, 1/2), Alessandro Riva 7 (3/7, 0/0), Marco Susanni 0 (0/1, 0/2), Deian Rustenaj 0 (0/0, 0/0), Cheikh mouhamadou Sy 0 (0/1, 0/0)
Tiri liberi: 17 / 24 - Rimbalzi: 31 7 + 24 (Eimantas Stankevicius 8) - Assist: 24 (Gianmarco Bertetti 9)
Allianz Pazienza Cestistica San Severo: Fabio Bugatti 17 (8/11, 0/2), Riccardo Romondia 17 (2/6, 3/6), Paolo Bandini 15 (4/9, 1/5), Rene’ maurice Ndour 13 (5/6, 0/0), Diego jordan Lucas 8 (4/7, 0/2), Joaquin Sarmiento 4 (2/3, 0/0), Manuele Pezzani 2 (0/2, 0/2), Matteo Morelli 0 (0/2, 0/1), Matteo Todisco 0 (0/0, 0/1), Andrea Gattel 0 (0/0, 0/0), Emanuele Di rico 0 (0/0, 0/0)
Tiri liberi: 14 / 28 - Rimbalzi: 23 5 + 18 (Rene’ maurice Ndour 8) - Assist: 14 (Paolo Bandini 8)