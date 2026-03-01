Boccone amaro per Faenza: Quarrata acciuffa la vittoria 81-83

Il classico “rotto della cuffia”.

Al suono della quarta sirena è maturata così la vittoria dei toscani della Consorzio Leonardo Dany Quarrata in casa della Tema Sinergie Faenza.

Il club pistoiese rientra in Toscana con il bottino pieno grazie a un 81-83 che lascia l’amaro in bocca ai romagnoli.

Prestazione, ancora una volta, significativa di Vettori e Fragonara che realizzano, rispettivamente, 15 e 17 punti. Tuttavia, insufficienti per aggiudicarsi il titolo di migliori marcatori del match. Riconoscimento che finisce, invece, nelle mani di due cestisti avversari: Blatanic e Novori, artefici di 18 punti a testa.