Blacks, Sebastian Vico è il nuovo capitano

Sebastian Vico è il nuovo capitano dei Blacks. Un riconoscimento importante per il giocatore che dal 2021 veste la canotta dei Raggisolaris. La guardia argentina, classe 1986, ha vinto con i Blacks la Supercoppa nel 2021 e ha raggiunto la semifinale play off nel 2022 e la finale nel 2023. “Per prima cosa voglio sottolineare che prendo il posto di un ex compagno ma anche di un amico che è stato tanti anni qui – sottolinea Sebastian Vico -. Sono molto contento, onorato e felice di questa scelta che ha fatto la società insieme allo staff tecnico e ai ragazzi. Mi prendo questo ruolo che è una grande responsabilità, perché è un collegamento tra società, squadra, tifoseria e città c cercherò di portare tutta la mia esperienza alla squadra e di accompagnare i miei compagni durante tutto l’anno nella loro crescita sotto tutti gli aspetti e non solamente cestistico. Spero di essere all’altezza e sono molto felice”.