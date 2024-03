Blacks, riecco Garelli: “L’esonero? Figlio di miei errori fatti in estate”

Trasferta insidiosa per i Blacks, attesi mercoledì alle 21 dal match in casa della Tecnoswitch Ruvo di Puglia nell’ultimo turno infrasettimanale del campionato. I pugliesi vorranno vendicare il ko casalingo con Fabriano che è costato l’aggancio in vetta da parte di Roseto e la panchina a coach Federico Campanella. Clima simile a Faenza, pronta al nuovo debutto di Gigi Garelli al posto dell’esonerato Alessandro Lotesoriere: “Abbiamo soltanto cinque partite per unirci e trovare i migliori meccanismi – spiega Garelli – e per riuscirci dovremo pensare soltanto a noi stessi, perché ognuno dovrà dare il proprio contributo. Non mi era mai capitato di ritornare ad allenare nella stessa stagione in una squadra dopo essere stato esonerato, e ho capito che quella decisione è stata figlia di miei errori fatti già dall’estate, ma ora bisogna resettare e pensare al finale di stagione. Con la dirigenza mi sono lasciato in ottimi rapporti e credo sia stato uno dei motivi che hanno portato al mio ritorno. Trovo una squadra che già conosco, ma che è più esperta e forte di quella che avevo lasciato ed inoltre in questi mesi alcuni equilibri sono cambiati. Dovrò dunque cercare di mettere i giocatori nelle migliori condizioni, inserendo anche alcuni miei concetti di pallacanestro, perché non c’è tempo per lavorare con continuità sull’aspetto tattico”.