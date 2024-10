Blacks, nuovo assetto societario e nasce il Raggisolaris Group

Si è svolta nell’autosalone dello storico sponsor Montevecchi Quinto & Figlio, la presentazione ufficiale dei Blacks, occasione nella quale la dirigenza ha illustrato il nuovo assetto societario, la nascita del Raggisolaris Group e gli obiettivi presenti e futuri della società.

“Inizia un nuovo periodo per la Raggisolaris – spiega il Vice Presidente Gianni Bassetti -. Abbiamo pensato ad un rinnovamento a cominciare dall’assetto della società, per lavorare in maniera differente con l’obiettivo di fare meglio. Ovviamente Filippo Raggi è il Presidente, perché senza la sua intuizione avuta diciotto anni fa non saremo qui a parlare di pallacanestro, poi ci sarà il sottoscritto come Vice Presidente, Cristian Fabbri nel ruolo di General Manager, Federico Tosi come Club Manager e Iacopo Monteventi come Team Manager. Inoltre abbiamo un nuovo logo che rappresenta proprio l’avvio di un nuovo corso.

Ci sono tre punti cardine che caratterizzano il nuovo piano triennale. La politica di budget e di fair play finanziario, impostati per far fronte allo scenario, globale e locale, in cui ci muoveremo nei prossimi anni. Uno scenario che richiede un controllo accurato di gestione e obiettivi che prima di tutto garantiscano la continuità e la solidità. La nostra ambizione non calerà: vogliamo vincere e raggiungere gli obiettivi non guardando al passato dei giocatori, ma facendoli crescere in casa nostra.

Vogliamo che la Raggisolaris sia un contesto attrattivo per le giovani promesse della pallacanestro. Giovani ambiziosi che credono nella nostra società per il loro salto nel grande panorama della pallacanestro nazionale. Per fare questo abbiamo creato il Raggisolaris Group, che allarga la nostra base aggiungendo all’Academy e al Campus anche gli Aviators Lugo, società che manterrà la propria identità.

Altro aspetto fondamentale è il rapporto con le aziende e le istituzioni del territorio. Per la visibilità attraverso la squadra e per le relazioni tra i partner stessi, l’attività del Raggisolaris Network è definita nella consapevolezza dell’importanza di questo strumento. Crediamo che sia un dovere di tutti quelli che partecipano e contribuiscono a questa avventura, dare qualcosa di forte alla città, perché il tessuto sociale merita di giocare in una categoria superiore e faremo di tutto per raggiungere questo obiettivo, ma con un bilancio sano”.

A parlare del progetto è stato il General Manager Cristian Fabbri

“Il progetto vede la prima squadra come punta della piramide di un movimento che conta 800 tesserati comprendendo Lugo, Solarolo, Cotignola, Barbiano, Faenza e Modigliana. Un orgoglio per la Raggisolaris Academy che è una delle tre società in Emilia Romagna insieme a Virtus Bologna e a Pallacanesto Reggio Emilia, a disputare tutti i campionati d’eccellenza giovanili. Inoltre per la prima volta abbiamo condiviso con i Faenza Basket Project tre squadre femminili su Lugo e Cotignola e alcune maschili e sono contento perché ci siamo uniti per un obiettivo comune per il bene della pallacanestro faentina”.

Della squadra ha parlato il Direttore Sportivo Andrea Baccarini.

“È il decimo anno in serie B Nazionale ed è un traguardo importante. In questa stagione ci siamo presentati con una squadra rinnovata, partendo dalla conferma dell’allenatore, e costruendola intorno a tre senatori Vico, Poggi e Poletti. A loro sono stati aggiunti cinque ragazzi nuovi, completando poi il roster con due ragazzi della Raggisolaris Academy che sono chiamati sempre di più ad essere protagonisti. C’è grande affiatamento nel gruppo e il giusto spirito come si è visto nelle prime due partite”.

La serata si è chiusa con le parole dell’allenatore Garelli e di capitan Vico e la presentazione della squadra che ritornerà in campo domenica alle 18 al PalaCattani contro il Treviglio Basket.