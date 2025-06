Blacks, ingaggiata l’ala Raffaele Romano

Un atleta bravo a giocare in più ruoli, con una buona mano e di grande impatto fisico. Questo è il biglietto da visita di Raffaele Romano, nuovo giocatore dei Raggisolaris, che ha già un lungo passato in B Nazionale nonostante la giovane età. Classe 2002, Romano ha giocato nella scorsa stagione nella JuveCaserta, venendo impiegato sia come ala piccola che come ala grande sfruttando i 198 cm, mettendosi in mostra per la grinta e il carattere. È anche un punto fermo della nazionale Under 23 di 3x3 con cui nel 2024 ha partecipato ai Mondiali in Mongolia, esperienza iniziata con la selezione Under 21.

Nato a Napoli il 14 agosto 2002, Romano cresce nel settore giovanile della Stella Azzurra Roma con cui debutta in serie B nella stagione 2017/18, annata nella quale milita anche nella Fortitudo Roma in serie C Silver. Nel 2018/19 inizia alla Stella Azzurra poi a metà anno si trasferisce alla Virtus Arechi Salerno in B Nazionale dove resta nella prima parte di quella successiva. L’annata sportiva 2019/20 lo vede anche in C Silver con la Virtus Brescia dove disputa la Under 20 Next Gen prima che il Covid la interrompa. Il suo ottimo rendimento gli vale la chiamata dalla serie A2 del Derthona Tortona nel 2020/21 dove gioca in doppio tesseramento con la Nuova Olympia Voghera in C Silver, vincendo il campionato. Nel 2021/22 è alla Virtus Arechi Salerno in B Nazionale e nella Cestistica Sarnese in C Silver e nel 2022/23 passa alla JuveCaserta in B Nazionale. L’ottima stagione in Campania gli vale la conferma, ma a novembre del 2023 viene chiamato dal Monferrato Basket in A2. Nel 2024/25 ritorna a Caserta giocando un campionato da protagonista dove sfiora i play in.