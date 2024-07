Blacks Faenza: Ndiaye e Naccari completano il roster

Due vice campioni d’Italia per i Blacks. Giacomo Naccari e Moustapha Ndiaye completano il roster dei Raggisolaris dove saranno in pianta stabile nei dieci che faranno parte delle rotazioni della prima squadra. Un importante riconoscimento che viene dato ai due ragazzi della Raggisolaris Academy dopo l’ottima stagione disputata con l’Under 19 Gold, con cui si sono laureati campioni regionali e sono arrivati secondi nelle finali nazionali, e con la Divisione Regionale 1. Anche nella prossima stagione entrambi si divideranno tra Blacks e Academy.

Giacomo Naccari nasce a Camposanpiero il 29 marzo 2005 e inizia a giocare a pallacanestro a soli quattro anni nel Jolly Basket Caltana e a tredici passa alla Pallacanestro Vigodarzere. Il suo percorso nelle giovanili passa poi dalla Virtus Padova e dall’UEB Cividale, dove viene aggregato alla prima squadra che vince la serie B nella stagione 2021/22. Nel 2022/23 si traferisce all’APU Udine, giocando nell’Under 19 Eccellenza e facendo anche parte del gruppo della serie A2 ed inoltre gioca in C Silver nella società satellite Udine Basket Club. Nella scorsa stagione passa a Faenza dividendosi tra serie B Nazionale (guadagnandosi sei presenze) e Raggisolaris Academy, dove milita in Under 19 Gold e in Divisione Regionale 1.