Una stagione 2023-2024 durata appena 161 minuti, poi un grave infortunio al ginocchio e l’attesa della nuova annata per il riscatto. Un riscatto che invece non avverrà a Faenza. La società Raggisolaris questa mattina ha comunicato di aver sottoscritto un accordo di risoluzione consensuale con Simone Tomasini. La dirigenza nella nota “ringrazia l'atleta per l'impegno profuso e gli augura le migliori fortune professionali”.