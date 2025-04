Blacks, è vietato fare altri passi falsi

Da un grande potere derivano grandi responsabilità. Così, se i Blacks hanno l’autorità di essere fautori del proprio destino, l’altra faccia della medaglia è rappresentata dall’incombenza di non dover più fare passi falsi nelle tre partite residue della regular season. Per le prime due delle quali si torna al Pala Cattani, ed entrambe saranno giocate di sabato sera: prima della sfida diretta con Mestre, alla vigilia di Pasqua, bisogna superare il test odierno di solidità della concentrazione con la Bakery Piacenza (ore 20,30 arbitri Scarfò e Riggio di Reggio Calabria), squadra che, accantonati i fasti delle stagioni passate, è a caccia della salvezza diretta. All’andata, sotto Natale, quando Faenza la spuntò da corsara in Emilia (76-64), portandosi in vantaggio negli scontri diretti societari per 5-4, era assente per infortunio tra le fila dei rivali Marco Perin, ex di turno al pari di Seba Vico (erano in squadra assieme nella Bakery che vinse campionato di Serie B e la Coppa Italia nel 2021), e tra i trascinatori emotivi e realizzativi dei biancorossi. Ma non è l’unica modifica al roster dei piacentini che preoccupa coach Garelli: «Oltre a Perin avranno in più Naoni, arrivato a gennaio e subito ben integratosi, mostrando le qualità che aveva fatto vedere anni fa prima di subire alcuni infortuni, ed arricchendo un reparto esterni molto ben nutrito, che annovera la presenza di tanti ottimi tiratori come Chiti e Zoccoletti, o elementi di grande intensità come Morvillo. Tra i lunghi potrebbero invece non esserci per problemi fisici Klanskis e Blair, ma si sta mettendo in luce Longo ed hanno di recente ingaggiato Fea dall’Andrea Costa. Stanno attraversando un buon momento di forma, quindi dovremo cercare di essere attenti e continui, distribuendo le energie rimaste al termine di una stagione regolare lunga e dispendiosa. Ci sentiamo comunque pronti per questa intensa volata finale».

In occasione di questo incontro, denominato “Match Day Oasi Lavoro”, sarà celebrata la festa delle scuole superiori e gli spettatori fino ai 21 anni avranno l’ingresso gratuito: basterà presentarsi con la carta d’identità. Durante l’intervallo verrà inoltre premiata l’Under 19 Eccellenza della Raggisolaris Academy, che dopo il quarto posto conquistato in campionato, sarà impegnata lunedì e martedì a Caserta negli spareggi nazionali per accedere alla fase finale per lo scudetto.