Basket, prese a calci la balaustra del palasport di Faenza: due anni di daspo a 19enne tifoso di Roseto VIDEO: il petardo fatto esplodere

In relazione ad alcuni danneggiamenti avvenuti presso il Pala Cattani di Faenza lo scorso 7 aprile 2024, ad opera della tifoseria ospite durante l’incontro di basket Blacks Faenza – Pallacanestro Roseto (Serie B), il Questore di Ravenna Lucio Pennella, ha emesso un daspo nei confronti del 19enne tifoso che è stato riconosciuto quale autore del danneggiamento della balaustra in vetro posta a protezione del settore; quella sera, infatti, nella fase finale della partita, alcuni tifosi ospiti collocati nella curva dedicata agli ultras, davano luogo ad intemperanze prendendo a calci la struttura divisoria delle gradinate, tanto che a margine della partita, la società faentina lamentava danneggiamenti nel settore a loro dedicato. A carico del tifoso è stato notificato un daspo che gli vieterà di assistere a tutte le manifestazioni sportive di pallacanestro nazionali ed internazionali per due anni.