Basket B, Vettori nuova guardia-ala dei Raggisolaris

Ventuno anni e in doppia cifra di media nella sua prima vera stagione in B Nazionale. Con queste importanti premesse Enrico Vettori si presenta ai Raggisolaris, intenzionato a mostrare anche a Faenza le sue qualità offensive e la sua determinazione che lo hanno reso protagonista nella scorsa stagione a Chieti e a Jesi. Vettori è una guardia-ala che ha sempre segnato con continuità sin dalle giovanili, caratteristica che lo sta rendendo uno dei giovani più interessanti anche nel terzo campionato nazionale.

Nato a Treviso l’8 aprile 2004, Vettori inizia a giocare a pallacanestro nel settore giovanile della Benetton Treviso poi si trasferisce al Treviso Basket, vestendo anche la maglia delle nazionali Under 14, Under 15, Under 16 e Under 20. La prima esperienza senior è nel 2023/24 con la Rucker San Vendemiano in B Nazionale e nella scorsa stagione si ritaglia uno spazio importante a Chieti (ritiratasi a metà campionato) e a Jesi. Con i teatini segna 10.6 punti di media e con Jesi 12 punti di media in campionato, 9 nel play in e 9.4 nel quarto di finale play-off perso 3-1 con Treviglio Brianza.

“Faenza è uno step fondamentale per la mia carriera – spiega Vettori – e l’ho subito pensato nel momento in cui mi hanno contattato la dirigenza e l’allenatore. È una piazza storica e ambiziosa e il posto migliore per crescere e per dare continuità alla scorsa annata che reputo molto positiva dal lato personale, anche se purtroppo ho il rammarico per come è andata con Chieti. Nel primo anno da senior a San Vendemiano ho trovato poco spazio e questa situazione mi ha aumentato le motivazioni, portandomi a voler dare sempre di più per migliorare: è un lato del mio carattere che apprezzo e che mi porta anche a fare tanti sacrifici, ma li faccio con grande gioia, perché giocare a pallacanestro è la cosa più bella del mondo.