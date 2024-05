Niente colpaccio. I Blacks perdono nettamente la “bella” di Livorno e chiudono qui la stagione. Una partita a senso unico gara5, che la Libertas Livorno ha avuto in mano dall’inizio alla fine. Il break decisivo nel secondo quarto, con i labronici a +15 all’intervallo. Faenza prova a rientrare ma a parte un episodico -8 (54-46), finisce per crollare nell’ultimo periodo fino al -19 (70-51) per poi risalire nel finale fino al definitivo 72-59.