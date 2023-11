Basket B Nazionale, per i Blacks stasera non c’è alternativa alla vittoria

Cosparso il capo di ulteriore cenere, dopo il digiuno domenicale a cui sono stati costretti dai Rucker, che li hanno privati di una parte delle scorte di fiducia accumulate nelle due uscite precedenti, i Blacks approcciano al desco infrasettimanale nel tentativo di ingurgitare il classico brodino rinfrancante.

Il Pala Cattani riapre le porte stasera (ore 20,30 arbitri Giovagnini di Torino e Mamone di Novara) per il recupero del match con la Luxarm Lumezzane, saltato lo scorso 22 ottobre a causa della tragica scomparsa di Samuel Dilas, sfortunato atleta tesserato per la società bresciana, deceduto a 24 anni a causa di una trombosi. L’evento non può non aver lasciato strascichi in seno alla squadra di coach Saputo, che proviene da una striscia di tre sconfitte, ma il sodalizio sta provando a reagire, inserendo forze nuove come gli esperti Minoli (play) e Spizzichini (pivot), a corroborare un organico che già contava di buone individualità come l’esterno Vecerina, giocatore di categoria superiore (Bergamo, Capo d’Orlando, Mantova) e top scorer dei suoi a quasi 14 per gara, il finlandese Niemi, play-guardia che in patria ha vinto il titolo di miglior giovane nel 2020 e di giocatore più migliorato nella scorsa stagione, quando girava a 16 punti medi con la maglia del Korihait e l’ala Di Meco, che sta tirando con il 53% dall’arco.

«I recenti ingaggi hanno reso questo match un enigma tattico - esprime così le sue perplessità coach Garelli – perché il loro assetto sta variando in corso d’opera ed è poco “scoutizzabile”. Dovremo quindi restare concentrati per leggere quello che accade in partita, tenendo gli occhi aperti sui loro tiratori, che sono molto pericolosi perché diffusi in tutti i ruoli».

Quello che però preoccupa maggiormente il tecnico è l’atteggiamento dei suoi uomini- «Mi interessa soprattutto vedere un buon approccio al match, a differenza di quanto abbiamo fatto domenica e una difesa sempre sul pezzo. Stiamo lavorando per limitare gli alti e bassi che ci caratterizzano anche quando arrivano le vittorie, per ora dobbiamo riuscire ad affrontare questa incostanza con maggior compattezza, energia e maturità».

La sfida tra Faenza e Lumezzane è inedita, tanto più che il team lombardo si è riformato in estate come unione tra la Virtus che retrocesse nella scorsa stagione dalla serie B dopo lo spareggio con Vicenza (poi ripescata) e l’Olimpia che disputava il campionato di C Gold. La biglietteria del “Cattani” sarà aperta dalle ore 19,30, ma i tagliandi possono essere acquistati in prevendita tramite il circuito Liveticket.