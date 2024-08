Basket B Nazionale girone A, Blacks, via al nuovo corso: profilo basso e linea verde

Sole silenzioso e nuvole rapide: il meteo si fa più clemente, evitando temperature estreme, con promessa di abbassarle ulteriormente nei prossimi giorni, per il primo allenamento dei nuovi Blacks, radunatisi ieri presso il Pala Cattani, per dare il via alla stagione 2024/2025. Spazzati via i fin troppo ambiziosi proclami della scorsa annata, dopo le vorticose montagne russe che ne hanno sballottato gli esiti, Faenza riparte con un profilo più basso ed un cambio di rotta deciso rispetto alle campagne precedenti, quando si era mirato a conservare quanto più possibile di un nucleo che aveva mostrato ottime qualità. Il nuovo progetto vede, con cinque volti nuovi, degli ampi margini di crescita: il roccioso lungo Dincic, due ali dalle buone mani come Cavallero e Zangheri, ed i giovani ma già ben rodati Calbini e Fragonara a distribuirsi spazio e responsabilità sul perimetro. Accanto a loro tre “chiocce”, le uniche conferme pesanti di questa estate: Poletti, saltato in corsa sul treno neroverde nello scorso campionato, Vico e Poggi, questi ultimi entrambi alla quarta stagione come idoli del Pala Cattani. Spetterà a questo trio, ed al confermato (con un triennale) coach Garelli, il compito di introdurre i nuovi nel mondo Raggisolaris e mostrare la via affinché il nuovo corso abbia successo. «Abbiamo scelto rotazioni più ristrette – spiega il tecnico – per avere gerarchie precise. Vogliamo puntare su giovani di valore ed elementi che conoscono bene la categoria, provando anche a dare opportunità a due ragazzi laureatisi campioni regionali e vicecampioni nazionali con la Under 19 Gold, inserendo nei dieci Ndiaye e Naccari. Crediamo di aver allestito una rosa interessante ed iniziamo a lavorare con entusiasmo: ci sono tutte le premesse per far bene, pur in un campionato più insidioso ed impegnativo, con un numero di partite maggiore e diversi turni infrasettimanali».

Da oggi le sedute di allenamento diventeranno doppie, con alternanza di lavoro fisico e con il pallone, mentre sabato 24 ci sarà la prima amichevole, al Pala Cattani, ore 18, con la Virtus Imola. Altri test sono in programma sabato 31, ancora a Faenza, con l’Unieuro, il 7 settembre al Pala Costa con l’Orasì, quindi ancora in casa il 14 con l’Andrea Costa ed il 18 con Castel San Pietro, e a Jesi il 20, antipasto del debutto in campionato di sabato 28 in trasferta con la Robur Saronno.