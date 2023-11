Basket B, Lotesoriere nuovo allenatore dei Blacks

È Alessandro Lotesoriere il nuovo coach dei Blacks. Il tecnico pugliese, lo scorso anno alla guida dell’OraSì Ravenna in serie A2, è il sesto allenatore nella storia dei Raggisolaris, prende il posto di Gigi Garelli sollevato ieri dall’incarico e debutterà domenica al PalaCattani contro la Lux Chieti. “Non vedevo l’ora di ritornare ad allenare dopo un periodo in cui sono stato fermo e che ho utilizzato per studiare e per aggiornarmi sulla pallacanestro – spiega il nuovo tecnico faentino -. Credo che Faenza sia la piazza giusta per iniziare un nuovo percorso della mia carriera e sono molto motivato. I Raggisolaris mi sono sempre piaciuti come società e li conosco molto bene avendo lavorato tanto tempo a Ravenna”.