Basket B, Lotesoriere: “Faenza ha mandato a casa contenti i suoi tifosi”

È felice l’esordio nella sala stampa dei Blacks per coach Lotesoriere (72-56 contro Chieti). «In primis ho gradito l’atteggiamento dei ragazzi che hanno giocato con intensità per 40 minuti, quello che avevo chiesto loro. Non ne avevo dubbi, perché a Faenza ho trovato un gruppo maturo, che ha compreso la situazione che sta vivendo e umanamente sensibile alla situazione, dispiaciuti per l’esonero di Garelli, con cui avevano costruito un ottimo rapporto in questi anni. Tutti hanno compreso che un cambio di allenatore è anche un fallimento del progetto tecnico e hanno risposto nel modo adeguato».

Ma c’è qualcosa da limare: «Nel black-out del terzo periodo abbiamo mosso la palla più lentamente, invece di reagire con più aggressività, ma grazie al margine costruito grazie alla difesa non ci siamo disuniti, l’abbiamo vinta con personalità e solidità, senza perdere la testa quando sono arrivati a -5. E abbiamo mandato a casa contento il pubblico»