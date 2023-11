Basket B, in Faenza-Chieti debutta coach Lotesoriere: “Ho visto grande voglia di lavorare”

Non mancheranno le emozioni domani alle 18 al PalaCattani nella sfida tra Blacks e Lux Chieti, scontro tra squadre che vogliono risalire la classifica. Sulla panchina dei faentini ci sarà il debutto di coach Alessandro Lotesoriere, intenzionato a regalare subito una grande soddisfazione ai suoi nuovi tifosi.

Chieti è una formazione ambiziosa che vuole essere protagonista in campionato puntando alla migliore posizione nei play off. Questa è la descrizione della LUX Chieti, costruita ex novo durante l’estate dopo la discesa dal secondo campionato nazionale, puntando su tanti giocatori di categoria e dal palmares vincente. Un nuovo corso affidato a coach Daniele Aniello, reduce dall’ottimo campionato alla guida di Fabriano portata fino alla finale play off, bravo a trovare subito i giusti automatismi di gioco. Chieti occupa il settimo posto con 11 punti (un punto se lo è visto togliere a causa di una penalizzazione) frutto di cinque vittorie in altrettante gare disputate in casa e di un successo in trasferta. Il miglior realizzatore dei teatini è l’ala\pivot Edoardo Tiberti (ex di turno insieme a Thomas Reale e a Simone Aromando) nella scorsa stagione a Piombino, che sta viaggiando a 13.7 punti e a 9 rimbalzi di media.

“Questi primi giorni di allenamento sono stati molto intensi – spiega coach Alessandro Lotesoriere – e ho visto da parte di tutti grande voglia di lavorare e di fare bene per uscire il prima possibile da questo momento. Domenica affrontiamo Chieti che è una squadra di livello come ha dimostrato con l’importante vittoria ottenuta nella scorsa giornata contro Fabriano, alla quale vorrà dare continuità, cavalcando l’onda del buon momento che sta attraversando. Ha un’ottima guida tecnica perché Aniello ha dimostrato lo scorso anno a Fabriano di essere un allenatore molto preparato e in questa stagione sta facendo vedere di essere uno dei migliori coach della B Nazionale”.