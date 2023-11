Basket B, I Blacks Faenza hanno esonerato Gigi Garelli

La netta sconfitta di San Severo è costata cara a Gigi Garelli, esonerato dai Blacks Faenza. La partenza di campionato negativa, cinque vittorie e cinque sconfitte con conseguente ottavo posto, non era certo nelle aspettative della società, che puntava dichiaratamente alla promozione in A2. Il nuovo tecnico verrà annunciato domani. Questo il comunicato ufficiale. “La società Raggisolaris comunica che Luigi Garelli non è più il capo allenatore della prima squadra. La dirigenza ringrazia il coach per i risultati ottenuti nei due anni alla guida dei Blacks, che ha portato fino alla finale playoff da seconda classificata in regular season, e gli augura le migliori soddisfazioni per il prosieguo della sua carriera”.