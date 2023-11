Basket B, Garelli: “Blacks, primo quarto inaccettabile”

Ha bisogno di un lungo momento di riflessione coach Garelli prima di fornire la sua versione del ko (69-77) con San Vendemiano: «Abbiamo giocato un primo quarto inaccettabile, siamo stati timorosi, attendendo le loro mosse pur conoscendole, e siamo stati puniti oltre le nostre mancanze, perché a quelle si sono associate le loro giocate di talento a giochi rotti. Quei 29 punti ci hanno portati all’intervallo sotto di 13, pur entrando degnamente in partita nel secondo periodo. Nella seconda metà abbiamo difeso molto meglio, rimettendo in piedi il match un po’ tardi rispetto a quanto potessimo sperare, e non abbiamo avuto tempo di sopperire agli ultimi errori, perché quando fai queste rimonte poi ogni sbaglio diventa fatale. Resta il fatto che dobbiamo renderci conto al più presto che il livello è decisamente più alto dell’anno scorso».

Qualche sassolino dalle scarpe sulla conduzione arbitrale il tecnico di Bazzano se lo toglie comunque: «Ci sono stati diversi fischi incomprensibili, ma se chiedendo spiegazioni tecniche mi viene risposto che mi hanno dovuto sopportare per quaranta minuti, è inutile parlarne oltre».