Basket B, Garelli: “Blacks, dobbiamo abituarci a gestire le sofferenze” - Gallery

Coach Garelli non può lesinare qualche critica, dato l’andamento del match ma guarda al bicchiere mezzo pieno dopo la vittoria contro Ozzano (81-71). «Abbiamo patito, ma ci dobbiamo abituare a gestire le sofferenze, perché in questo momento le cose ci riescono a tratti e a volte andiamo in crisi dal punto di vista fisico. Non abbiamo fatto la partita dei sogni, ma un buon primo tempo offensivo ed un’ottima difesa nell’ultimo quarto. Ozzano ha giocatori con gambe esplosive come Bechi e Abega che ci potevano far male, ma siamo stati bravi a non mettere in ritmo gli altri».

I suoi Blacks hanno dovuto vincerla due volte. «Loro hanno scommesso molto sulla loro zona che hanno tenuto a lungo, ed avevano alzato la difesa, ostruendoci le linee di passaggio usuali, pertanto abbiamo scelto di giocare gli schemi contro la uomo in transizione e ha funzionato, perché abbiamo dato al nostro attacco più ampiezza, sfruttando tutto il campo. Stiamo cercando di migliorare e lo facciamo attraverso questi piccoli accorgimenti, dati i tempi ravvicinati delle partite. La reazione che abbiamo avuto dopo che loro erano tornati a un solo punto è comunque un buon segnale».