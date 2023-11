Basket B, Fanno festa solo i Blacks, sconfitte per OraSì, Andrea Costa e Virtus

Una vittoria su quattro. E’ un mercoledì di gloria solo per i Blacks, che alla fine domano Ozzano (81-71) ma devono praticamente vincerla due volte dopo essere stati clamorosamente riagganciati. A testa alta il ko dell’OraSì, che sul campo dell’imbattibile Ruvo si concede il lusso di toccare il +12 prima di arrendersi alla distanza (88-74). Copione simile per la Virtus Neupharma, che regge bene per un tempo, poi cede al forte e solido Fabriano (79-57). Male invece l’Andrea Costa, mai in partita contro Chieti al Pala Ruggi come il punteggio finale dimostra eloquentemente (73-92).