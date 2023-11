Basket B, Blacks: una dura trasferta a San Severo

Trasferta insidiosa per i Blacks attesi domenica alle 18 dall’Allianz Pazienza San Severo, formazione che occupa il terzo posto insieme a Fabriano con un bottino di 6 vittorie conquistate in 9 gare. Soltanto una volta la Cestistica San Severo e i Raggisolaris si sono incrociati ed è stata in semifinale di Coppa Italia di serie C nel marzo del 2015. In quell’occasione furono i pugliesi ad aggiudicarsi un match molto combattuto che richiamò molti tifosi faentini alla Fiera di Rimini, sede dell’evento. Da quel giorno le due squadre non si sono mai più incontrate sia per la divisione geografica della vecchia serie B sia perché per molte stagioni San Severo ha giocato in A2, campionato da cui è retrocessa lo scorso maggio. “San Severo è un’ottima squadra che gioca in un campo da sempre difficile da espugnare – sottolinea coach Luigi Garelli – e me ne sono reso conto personalmente, visto che da metà anni Novanta tra A2 e B ci ho giocato molte volte. È una piazza competente di pallacanestro e di grande tradizione e anche quest’anno si sta facendo valere in B Nazionale dopo campionati in A2. Il terzo posto è infatti figlio di un’ottima progettazione estiva”.