In occasione della partita di domenica 9 marzo contro la Rucker San Vendemiano, in programma alle 18 al PalaCattani, ci sarà un’iniziativa per celebrare la Giornata Internazionale della Donna dell’8 marzo. Tutte le donne avranno l’ingresso omaggio nei settori di Tribuna Silver e di Distinti-Curva: la promozione è valida soltanto per l’acquisto in biglietteria e non on line. Le biglietterie del PalaCattani apriranno domenica alle 17.