Basket B: Blacks, clamorosa suggestione Poletti

La voce è fin troppo clamorosa e, come tale, va presa con le molle, ma al momento non sono arrivate smentite dai diretti interessati e questo fa riflettere. Il lungo Mitchell Poletti, fra i migliori giocatori del campionato di B, sembra deciso a lasciare Roseto e la sua destinazione più probabile potrebbe essere Faenza. Radio-mercato ha cominciato a sparare con forza nell’etere questa indiscrezione, legata soprattutto ai “mal di pancia” dell’ala-pivot classe 1988 (già visto in Romagna con Andrea Costa Imola e Forlì) che, nonostante l’eccellente campionato a livello individuale (16 punti, 7.1 rimbalzi e 17 di valutazione di media in 30’ di utilizzo) e di squadra (Roseto seconda con un record di 13-4), già da tempo avrebbe espresso il proprio desiderio di andarsene.

Ha fatto rumore poi, fra la tifoseria rosetana, il mancato giro di campo domenica scorsa alla fine del match casalingo contro Vicenza da parte di Poletti (tornato subito negli spogliatoi) per salutare i tifosi. Certo di qui a pensare che l’ambizioso club abruzzese lasci davvero partire Poletti ce ne passa, specie in assenza di un’adeguata contropartita tecnica. Vero che Faenza, causa ragioni familiari, non rappresenta un posto come gli altri per il giocatore milanese e, altresì, non è un mistero di come il gm Baccarini si stia guardando in giro a 360°.

Insomma, i Raggi potrebbero pure optare per una mini-rivoluzione, facendo entrare Poletti e quel play-guardia di cui si parla da tempo, al posto di uno degli attuali lunghi (Aromando?) e, chissà, di un esterno, così da non allungare in maniera esasperata le rotazioni. L’impressione, comunque, è che i prossimi quindici giorni risulteranno decisivi in un senso o nell’altro, senza dimenticare di come i Blacks abbiano ancora a disposizione la carta-straniero.