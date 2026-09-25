Crescita e progettualità. Questi i leitmotiv sui quali si è basata la presentazione ufficiale di ieri della stagione dei Raggisolaris, davanti ad una nutrita platea di sponsor e istituzioni, presso il Mic. Il sodalizio faentino, nel ventennale dalla sua fondazione, ha varato la sezione femminile, che ha avuto ampio spazio all’interno dell’ evento. Il presidente Filippo Raggi ha sottolineato la crescita della numerosità di aziende a supporto e la sua felicità nel vedere i progressi del vivaio, per poi rimarcare la continuità del progetto tecnico della prima squadra maschile, col prolungamento del contratto con coach Pansa: «Si tratta di un percorso di stabilità, nel quale crediamo. Abbiamo inserito figure di staff e manageriali, e ci sono le caratteristiche tecniche e tattiche ideali per fare un passo in avanti».

E tra le novità dalla parte della scrivania il direttore tecnico Matteo Malaventura si è focalizzato sul lavoro di gruppo come fattore vincente della stagione. Cristian Fabbri, presidente della Academy, ha ampliato la visione verso giovanili e femminili: «Abbiamo tre foresterie, con ragazzi provenienti da tutta Italia e anche da fuori, a Faenza per un percorso di studio e di sport, per un totale di oltre 1.500 tesserati: per noi è un motivo di grande orgoglio. Tenevamo molto al nuovo progetto femminile, basato su ragazze giovani».

Oltre agli interventi dei coach delle due prime squadre, Lorenzo Pansa (»Stiamo costruendo la nostra identità col sogno di ritrovarci al piano di sopra nel giro di un paio d’anni») e Giovanni Sferruzza, e alla classica sfilata di atleti e atlete, i saluti dell’amministrazione pubblica da parte del vicesindaco Andrea Fabbri e dell’assessore allo sport Martina Laghi. All’incontro istituzionale se ne affiancherà uno aperto a tifosi e simpatizzanti, mercoledì 30 settembre, alle 18.30, presso il Campus di Via Proventa, quando saranno presentate le squadre dal settore giovanile, con consegna delle nuove divise di gioco e cena “All you can eat” a 15 euro.