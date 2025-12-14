Alla Romagna il derby con l’Emilia: Faenza supera Ferrara 89-81

Ancora festeggiamenti tra gli spalti del Pala Cattani di Faenza.

La Tema Sinergie Faenza ha avuto la meglio nel derby emiliano-romagnolo giocato contro gli estensi dell’Adamant Ferrara. Il match si è chiuso sul punteggio finale di 89-81.

Nuova importante prestazione fornita dal solito Alberto Fragonara che, al suono della sirena, ha fatto registrare sul tabellino del match 21 punti personali. Non sufficienti, tuttavia, per guadagnarsi la palma di miglio realizzatore della gara. Che, invece, è andata all’avversario ferrarese Davide Marchini, autore di 23 punti.