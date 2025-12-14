Alla Romagna il derby con l’Emilia: Faenza supera Ferrara 89-81

Raggisolaris Faenza Basket
  • 14 dicembre 2025
Alberto Fragonara, Tema Sinergie Faenza (foto Mmph)
Alberto Fragonara, Tema Sinergie Faenza (foto Mmph)

Ancora festeggiamenti tra gli spalti del Pala Cattani di Faenza.

La Tema Sinergie Faenza ha avuto la meglio nel derby emiliano-romagnolo giocato contro gli estensi dell’Adamant Ferrara. Il match si è chiuso sul punteggio finale di 89-81.

Nuova importante prestazione fornita dal solito Alberto Fragonara che, al suono della sirena, ha fatto registrare sul tabellino del match 21 punti personali. Non sufficienti, tuttavia, per guadagnarsi la palma di miglio realizzatore della gara. Che, invece, è andata all’avversario ferrarese Davide Marchini, autore di 23 punti.

Tabellino

Tema Sinergie Faenza - Adamant Ferrara 89-81 (13-10, 19-27, 26-21, 31-23)

Tema Sinergie Faenza: Alberto Fragonara 21 (2/3, 3/9), Enrico Vettori 14 (5/7, 0/6), Thomas Van ounsem 13 (3/8, 1/1), Mouhammed falilou Mbacke 13 (3/5, 2/3), Raffaele Romano 9 (0/1, 2/3), Matteo Rinaldin 8 (1/2, 2/4), Fabio Stefanini 5 (2/3, 0/1), Carlo Fumagalli 4 (2/3, 0/4), Valerio Longo 2 (1/1, 0/0), Valerio Tartaglia 0 (0/0, 0/0), Andrea Aromando 0 (0/0, 0/0), Petar Camparevic 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 21 / 22 - Rimbalzi: 29 6 + 23 (Thomas Van ounsem, Fabio Stefanini 8) - Assist: 18 (Alberto Fragonara 5)

Adamant Ferrara: Davide Marchini 23 (4/4, 4/5), Andrea Renzi 16 (1/5, 3/5), Giulio Casagrande 15 (4/6, 2/4), Ramiro Santiago 8 (2/4, 1/5), Willis Tio tiagande 7 (3/5, 0/0), Manuele Solaroli 4 (1/4, 0/3), Emanuele Caiazza 4 (1/6, 0/3), Niccolò Pellicano 2 (1/3, 0/2), Samuel Sackey 2 (1/4, 0/0), Tommaso Bellini 0 (0/2, 0/0), Luigi Dioli 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 15 / 16 - Rimbalzi: 39 13 + 26 (Willis Tio tiagande 9) - Assist: 16 (Davide Marchini, Emanuele Caiazza, Niccolò Pellicano 3)

