Al Pala Cattani contro Nocera vince Faenza 100-81, ma la partita inizia in ritardo per un problema al parquet

Nonostante le premesse per la Tema Sinergia Faenza non sembrassero rassicuranti a causa di un posticipo dell’inizio del match contro Power Basket Nocera di 30 minuti per un problema tecnico al parquet del Pala Cattani, la squadra romagnola ha trovato una larghissima vittoria: 100-81.
Ennesima prestazione convincente di Thomas Van Ounsem ed Enrico Vettori che chiudono la gara con i migliori punteggi personali: 19 e 18.
Tema Sinergie Faenza - Power Basket Nocera 100-81 (30-23, 27-23, 21-17, 22-18)
Tema Sinergie Faenza: Thomas Van ounsem 19 (4/10, 3/3), Enrico Vettori 18 (4/8, 1/4), Marco Santiangeli 17 (4/5, 3/6), Alberto Fragonara 13 (2/3, 3/6), Mouhammed falilou Mbacke 12 (3/5, 1/5), Carlo Fumagalli 10 (2/4, 2/3), Fabio Stefanini 5 (1/3, 1/4), Valerio Longo 4 (2/2, 0/0), Matteo Rinaldin 2 (1/2, 0/2), Luca Bianchi 0 (0/1, 0/0), Andrea Aromando 0 (0/1, 0/0), Petar Camparevic 0 (0/0, 0/1)
Tiri liberi: 12 / 15 - Rimbalzi: 41 15 + 26 (Thomas Van ounsem, Fabio Stefanini 8) - Assist: 19 (Enrico Vettori, Alberto Fragonara, Carlo Fumagalli 4)
Power Basket Nocera: Bozo Misolic 17 (7/9, 0/0), Lorenzo Donadio 16 (5/6, 1/5), Carlo Cappelletti 16 (1/2, 2/5), Arcangelo Guastamacchia 14 (4/5, 2/3), Nikola Nonkovic 10 (5/14, 0/3), Alessio Truglio 6 (3/3, 0/4), David Czerapowicz 2 (1/1, 0/3), Jacopo Soliani 0 (0/3, 0/2), Ferdinando Matrone 0 (0/0, 0/0), Francesco Ferraro 0 (0/0, 0/0)
Tiri liberi: 14 / 15 - Rimbalzi: 29 7 + 22 (Nikola Nonkovic 10) - Assist: 13 (Carlo Cappelletti 7)