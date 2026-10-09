Addio ad Andrea Baccarini, simbolo del basket di Faenza

É morto nella notte, a causa di una malattia, Andrea Baccarini, direttore sportivo dei Raggisolaris Faenza, di cui era stato co-fondatore. Avrebbe compiuto 49 anni tra pochi giorni. ‘C’era sempre per tutti. E a tutti voleva bene’ recita il comunicato societario. Lascia la compagna Valentina, il figlio Giacomo, ed i genitori. A loro giungano le condoglianze del Corriere Romagna.

“Con la sua morte - scrive in una nota l’amministrazione comunale di Faenza - la città perde un punto di riferimento dello sport locale, capace di accompagnare e guidare la società neroverde fin dalla sua fondazione, conducendola dalla Promozione dilettantistica fino ai vertici del campionato di Serie B.

Profondo il cordoglio espresso dal sindaco di Faenza, Massimo Isola, che ha voluto ricordare non solo il ruolo dirigenziale e l’impegno sportivo di Baccarini, ma soprattutto la sua caratura umana e il forte legame con il territorio: “La scomparsa di Andrea Baccarini lascia un vuoto incolmabile in tutta la comunità faentina, di cui ricordiamo la generosità e l’attenzione verso le centinaia di giovani che la società ha formato nel corso degli anni. A nome dell’amministrazione comunale e dell’intera città mi stringo al dolore dei famigliari - i genitori Silvia e Salvatore, la compagna Valentina e il figlio Giacomo — estendendo la vicinanza di Faenza a dirigenti, staff e atleti della società dei Raggisolaris”.