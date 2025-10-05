A Fabriano è “Fragonara show”: i 30 punti del play portano Faenza alla vittoria finale per 84-90

Nella trasferta marchigiana al Pala Chemiba di Fabriano, Tema Sinergia Faenza si impone sui padroni di casa della Ristopro Fabriano per 84-90. Super prestazione del play maker classe 2004 dei romagnoli Alberto Fragonara che sbaraglia ogni concorrenza e si aggiudica un meritato primato nella speciale classifica dei migliori realizzatori della gara con la bellezza di 30 punti personali realizzati. Quanto a Fabriano si aggiudica solo il duello dei rimbalzi: 30 contro 26. Ristopro Fabriano - Tema Sinergie Faenza 84-90 (26-23, 18-24, 20-18, 20-25)Ristopro Fabriano: Simone Centanni 21 (3/4, 4/9), Davide Vavoli 19 (8/13, 0/1), Filiberto Dri 14 (1/2, 3/4), Kārlis Šilke-Žunda 10 (4/4, 0/2), Riziero Ponziani 8 (4/8, 0/0), Riccardo Romondia 5 (0/0, 1/2), Santiago Beyrne 2 (1/3, 0/0), Sebastian Redini 2 (0/2, 0/0), Andrea Beltrami 2 (0/1, 0/1), Mahamadou Diarra 1 (0/0, 0/2), Daniele Chiucchi 0 (0/0, 0/0)Tiri liberi: 18 / 22 - Rimbalzi: 30 9 + 21 (Davide Vavoli 10) - Assist: 20 (Riccardo Romondia 6)Tema Sinergie Faenza: Alberto Fragonara 30 (4/6, 6/7), Enrico Vettori 18 (3/6, 1/6), Thomas Van ounsem 15 (6/14, 0/2), Mouhammed falilou Mbacke 11 (1/2, 1/3), Fabio Stefanini 10 (1/1, 2/2), Carlo Fumagalli 4 (1/3, 0/3), Valerio Longo 2 (1/2, 0/0), Matteo Rinaldin 0 (0/0, 0/3), Luca Bianchi 0 (0/0, 0/0), Marco Santiangeli 0 (0/0, 0/0), Andrea Aromando 0 (0/0, 0/0)Tiri liberi: 26 / 33 - Rimbalzi: 26 9 + 17 (Mouhammed falilou Mbacke 8) - Assist: 15 (Matteo Rinaldin 7)